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Підрив Каховської ГЕС. Кількість жертв знову зросла

Фото: наслідки підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС станом на вівторок, 20 червня, загинула 21 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МВС.

За даними МВС, у Херсонській області підтопленими все ще залишаються 595 будинків.

Також через обстріли ворога зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 - через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 - люди, які допомагають ліквідувати наслідки підриву ГЕС.

Раніше було відомо про 18 загиблих.

"Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що спеціалісти на постійній основі відбирають проби води як технічної, так і питної води.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

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