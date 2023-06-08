Підрив Каховської ГЕС: Дніпром дрейфує велика кількість мін

Він зазначив, що після підриву Каховської ГЕС течія забирає сміття, уламки різних предметів, човни і навіть будівельні конструкції. Вони вже частково перебувають у Чорному морі.

"Потоками також зривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією", - наголосив Назаров.

За його словами, одну з таких протидесантних мін уже виявили на березі Одеської області. Її знищили.

Назаров розповів, що вздовж берегів Дніпра, чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей посилено мінну небезпеку.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього низку населених пунктів Херсонської області затопило.

У Міноборони України попереджали, що сильною течією почало змивати мінні загородження окупантів. Міни може виносити на берег, це є великою загрозою для мирних жителів.

Більш детально про наслідки теракту росіян станом на 8 червня - у матеріалі РБК-Україна.