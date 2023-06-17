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Підрив Каховської ГЕС. Безвісти зниклими все ще вважають понад 30 людей

Фото: Безвісти зниклими все ще вважають понад 30 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти понад 30 осіб. При цьому в результаті терористичного акту загинули 16 осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Кліменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

Наразі підтопленими залишаються 1300 будинків, з яких 1274 - заходяться на території Херсонської та 26 - Миколаївської областей.

Всього з цих територій біло евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

"Загинули 16 осіб: 14 - у Херсонській області та двоє - у Миколаївській. Зниклими безвісти вважається 31 особа", - повідомив голова МВС.

Він додав, що поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна й перевірили 13,5 тисяч квартир та будинків.

"Ворог продовжує кошмарити Херсон обстрілами. Але наші люди незламні: ліквідаційні роботи тривають. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки", - заявив Кліменко.

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, Росія здійснила один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії - підрив Каховської ГЕС. В результаті чого затопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Кабмін вирішив створити у Херсонській області комісію з обстеження пошкоджених будівель та споруд унаслідок повені після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС у матеріалі РБК-Україна.

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