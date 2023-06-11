Підрив ГЕС. Українцям розповіли, як уберегтися від холери

На затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути хвороби, пов’язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема і холера. Місцевим жителям варто пам'ятати про основні правила безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Соцмережами ширяться повідомлення про страшну епідемію холери. Не поширюйте неперевірену інформацію - так ви підіграєте ворогу. Слідкуйте за інформацією виключно з офіційних джерел", - заявили в МОЗ.

За даними міністерства, спричинити випадки холери може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак - і забруднення колодязів

Однак в МОЗ запевнили, що у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас всіх необхідних ліків.

"Холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона спричиняє сильну діарею, яка може призвести до різкого зневоднення організму. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин", - розповіли в міністерстві.

У разі появи ознак гострої кишкової інфекції - не чекайте розвитку захворювання - негайно зверніться до лікаря.

Щоб уникнути захворювання, населення має дотримуватися таких рекомендацій:

у жодному разі не пити та не використовувати сиру воду;

мити руки, фрукти й овочі водою, в якості якої впевнені;

за можливості уникати контакту з брудною водою;

термічно обробляти м’ясо та рибу. Не збирати мертву рибу (або ту, що вмирає) та не вживати її.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що внаслідок російського підриву дамби на Каховській ГЕС була зруйнована вся гідроелектростанція. Десятки населених пунктів у Херсонські та Миколаївській областях опинилися під водою. Також підтоплені території у Дніпропетровській та Запорізькій областях, але ситуація там не така важка.

Через декілька днів рівень води у затоплених районах почав знижуватися. Станом на сьогоднішній ранок у Херсонській області рівень води становить 4 метри 19 сантиметрів. За останню ніч вода відступила ще на 25 сантиметрів.

Де небезпечно пити воду

Після підриву ГЕС жителів затоплених районів попередили про небезпеку води. Адже через мор риби є ризик захворювання на ботулізм. Також на цих територіях заборонили ловити та споживати рибу через її можливе зараження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про інфекційні загрози на затоплених територіях після підриву Каховської ГЕС.

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