Подрыв ГЭС. Украинцам рассказали, как уберечься от холеры

На затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера. Местным жителям следует помнить об основных правилах безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"По соцсетям распространяются сообщения о страшной эпидемии холеры. Не распространяйте непроверенную информацию - так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией исключительно из официальных источников", - заявили в Минздраве.

По данным министерства, вызвать случаи холеры может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно - и загрязнение колодцев

Однако в Минздраве заверили, что в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств.

"Холера распространяется через загрязненную воду и пищу. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов", - рассказали в министерстве.

В случае появления признаков острой кишечной инфекции - не ждите развития заболевания - немедленно обратитесь к врачу.

Чтобы избежать заболевания, население должно придерживаться таких рекомендаций:

ни в коем случае не пить и не использовать сырую воду;

мыть руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены;

по возможности избегать контакта с грязной водой;

термически обрабатывать мясо и рыбу. Не собирать мертвую рыбу (или умирающую) и не употреблять ее.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что в результате российского подрыва дамбы на Каховской ГЭС была разрушена вся гидроэлектростанция. Десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях оказались под водой. Также подтоплены территории в Днепропетровской и Запорожской областях, но ситуация там не такая тяжелая.

Через несколько дней уровень воды в затопленных районах начал снижаться. На сегодняшнее утро в Херсонской области уровень воды составляет 4 метра 19 сантиметров. За последнюю ночь вода отступила еще на 25 сантиметров.

Где опасно пить воду

После взрыва ГЭС жителей затопленных районов предупредили об опасности воды. Ведь из-за мора рыбы есть риск заболевания ботулизмом. Также на этих территориях запретили ловить и употреблять в пищу рыбу из-за ее возможного заражения.

Напомним, ранее РБК-Украина писала об инфекционных угрозах на затопленных территориях после подрыва Каховской ГЭС.

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