Підприємців просять поділитися генераторами з операторами зв’язку: що це означає

"Генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Але їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об’єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд", - розповів він.

Федоров навів наступний приклад: якщо ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор, то оператори можуть під'єднати до нього базову станцію, що поблизу.

"Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам", - пояснив він.

Тим, хто готовий розділити генератор з мобільними операторами просять писати на цю пошту - hello@thedigital.gov.ua.