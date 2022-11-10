RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предпринимателей просят поделиться генераторами с операторами связи: что это значит

Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинских предпринимателей попросили поделиться промышленными генераторами с операторами связи, чтобы люди, несмотря на перебои с электричеством, постоянно оставались на связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию ​​резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим работающим рядом бизнесом", - рассказал он.

Федоров привел следующий пример: если вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор, то операторы могут подсоединить к нему поблизости базовую станцию.

"Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", - пояснил он.

Тем, кто готов разделить генератор с мобильными операторами просят писать на эту почту - hello@thedigital.gov.ua.

Как сообщалось, в ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Веерные отключения