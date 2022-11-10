Підприємців просять поділитися генераторами з операторами зв’язку: що це означає

Українських підприємців попросили поділитися промисловими генераторами з операторами зв’язку, що люди попри перебої з електрикою постійно залишались на зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова

"Генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Але їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об’єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд", - розповів він.

Федоров навів наступний приклад: якщо ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор, то оператори можуть під'єднати до нього базову станцію, що поблизу.

"Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам", - пояснив він.

Тим, хто готовий розділити генератор з мобільними операторами просять писати на цю пошту - hello@thedigital.gov.ua.