Предпринимателей просят поделиться генераторами с операторами связи: что это значит

Украинских предпринимателей попросили поделиться промышленными генераторами с операторами связи, чтобы люди, несмотря на перебои с электричеством, постоянно оставались на связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию ​​резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим работающим рядом бизнесом", - рассказал он.

Федоров привел следующий пример: если вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор, то операторы могут подсоединить к нему поблизости базовую станцию.

"Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", - пояснил он.

Тем, кто готов разделить генератор с мобильными операторами просят писать на эту почту - hello@thedigital.gov.ua.