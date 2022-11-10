Предпринимателей просят поделиться генераторами с операторами связи: что это значит
Украинских предпринимателей попросили поделиться промышленными генераторами с операторами связи, чтобы люди, несмотря на перебои с электричеством, постоянно оставались на связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим работающим рядом бизнесом", - рассказал он.
Федоров привел следующий пример: если вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор, то операторы могут подсоединить к нему поблизости базовую станцию.
"Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", - пояснил он.
Тем, кто готов разделить генератор с мобильными операторами просят писать на эту почту - hello@thedigital.gov.ua.
Как сообщалось, в ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.
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