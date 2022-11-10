ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предпринимателей просят поделиться генераторами с операторами связи: что это значит

Новина українською →
Украина, Четверг 10 ноября 2022 12:54
Предпринимателей просят поделиться генераторами с операторами связи: что это значит Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинских предпринимателей попросили поделиться промышленными генераторами с операторами связи, чтобы люди, несмотря на перебои с электричеством, постоянно оставались на связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию ​​резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим работающим рядом бизнесом", - рассказал он.

Федоров привел следующий пример: если вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор, то операторы могут подсоединить к нему поблизости базовую станцию.

"Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", - пояснил он.

Тем, кто готов разделить генератор с мобильными операторами просят писать на эту почту - hello@thedigital.gov.ua.

Как сообщалось, в ноябре в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет, несмотря на перебои с электроснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Веерные отключения
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа