Харківські підприємці зможуть отримувати більші гранти від держави

Уряд України пропонує підвищені гранти для відкриття чи розвитку власного бізнесу по програмі "єРобота" жителям Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
Кабінет міністрів України надасть більші гранти громадянам на розвиток власної підприємницької діяльності і підтримку економіки країни.
Відтепер заявники на державні гранти "Власна справа" отримають до 75 тисяч гривень. Фінансова підтримка вводиться для представників малого бізнесу і не потребує створення робочого місця.
Для підприємців Харкова програма передбачає підвищену грошову підтримку – до півмільйона гривень, що вдвічі більша за попередню. Виплати надаватимуться тим, хто шукає можливості розширювати власний бізнес і створювати робочі місця.
Грантова програма "єРобота" націлена на допомогу новим або досвідченим бізнесменам у витратах на оренду, придбання чи оренду обладнання, закупівлю сировини, маркетинг.
Заяву на грант можна заповнити за посиланням.
Нагадаємо, у Харкові продовжує діяти скасування податків на землю та нерухомість для ФОПів, фізичних та юридичних осіб.
Пільги діють до 30 червня і можуть бути продовжені з ініціативи держави.
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