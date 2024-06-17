Харківські підприємці зможуть отримувати більші гранти від держави

Уряд України пропонує підвищені гранти для відкриття чи розвитку власного бізнесу по програмі "єРобота" жителям Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру .

Кабінет міністрів України надасть більші гранти громадянам на розвиток власної підприємницької діяльності і підтримку економіки країни.

Відтепер заявники на державні гранти "Власна справа" отримають до 75 тисяч гривень. Фінансова підтримка вводиться для представників малого бізнесу і не потребує створення робочого місця.

Для підприємців Харкова програма передбачає підвищену грошову підтримку – до півмільйона гривень, що вдвічі більша за попередню. Виплати надаватимуться тим, хто шукає можливості розширювати власний бізнес і створювати робочі місця.

Грантова програма "єРобота" націлена на допомогу новим або досвідченим бізнесменам у витратах на оренду, придбання чи оренду обладнання, закупівлю сировини, маркетинг.

Заяву на грант можна заповнити за посиланням.