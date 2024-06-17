Харьковские предприниматели смогут получать повышенные гранты от государства

Правительство Украины предлагает повышенные гранты для открытия или развития собственного бизнеса по программе "єРобота" жителям Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру .

Кабинет Министров Украины предоставит большие гранты гражданам на развитие собственной предпринимательской деятельности и поддержку экономики страны.

Теперь заявители на государственные гранты "Власна справа" получат до 75 тысяч гривен. Финансовая поддержка вводится для представителей малого бизнеса и не требует создания рабочего места.

Для предпринимателей Харькова программа предусматривает повышенную денежную поддержку – до полумиллиона гривен, что вдвое больше предыдущей. Выплаты будут предоставляться тем, кто ищет возможности расширять свой бизнес и создавать рабочие места.

Грантовая программа "єРобота" нацелена на помощь новым или опытным бизнесменам в расходах на аренду, приобретение или аренду оборудования, закупку сырья, маркетинг.

Заявление на грант можно заполнить по ссылке.