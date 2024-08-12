Підприємці закликали підтримати податкові стимули для вітроенергетичного обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу асоціації.

На думку представників бізнесу, ухвалення закону зробить це обладнання дешевшим, а значить – сприятиме розбудові відновлювальної енергетики.



У EBA також зазначають, що вітроелектростанції є децентралізованими, тому їх складніше знищити.

"Відстань між вітротурбінами одної електростанції зазвичай складає від 800 метрів, що робить такі електростанції більш складною та дороговартісною ціллю для атаки ворогом. Так, ураження однієї вітротурбіни може призвести до втрати до 8 МВт потужності, тоді як у випадку теплових електростанцій – ураження одного об’єкта часто означає втрату від 200 МВт потужності", - зауважують в асоціації.

На думку бізнесу, вітрові станції дозволять знизити залежність від традиційних джерел енергії, які є більш вразливими до зовнішніх атак. А це допоможе стабілізувати енергосистему України.