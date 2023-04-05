Підприємці можуть отримати по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу: інструкція

До 9 квітня включно українські підприємці можуть подати заявку на грант до 400 000 гривень (еквівалент 10 000 євро) на розвиток бізнесу.

Хто може подати заявку на отримання гранду

Для подачі заявки ваше підприємство має бути зареєстроване в таких областях України:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Київська (за виключенням міста Київ) області;

Крім того, для того, щоб зареєструватись має бути дотримана низка правил, а саме:

підприємства не повинні розміщуватись і провадити свою діяльність на тимчасово окупованих територіях;

власники підприємств мають бути громадянами України;

чисельність працівників на момент участі – від 11 до 249 осіб;

від одного претендента - лише одна заявка;

компанія не здійснює діяльність або не має дочірніх підприємств у РФ чи Білорусі та інших країнах, включених до санкційного списку;

підприємство має потенціал для швидкого розширення виробництва, що сприяє нормалізації місцевих економік, в яких вони ведуть свою діяльність;

підприємство не отримувало грантів від GIZ або інших міжнародних організацій чи проєктів міжнародної технічної допомоги протягом останніх 24 місяців;

До того ж підприємство, яке подається на грант має займатись наступними напрямками:

постачальники чи виробники харчової продукції;

галузі, які підтримують виробників чи постачальників харчової продукції,

виробництва промислових холодильників чи вентиляційних систем,

виробництва машин або обладнання для виробництва харчових продуктів та напоїв.

Подати заявку можна на вебпорталі Фонду в розділі Грантова програма для малого та середнього бізнесу.

Дедлайн подачі заявки: до 09 квітня 2023 року 23:59 включно ;

Оголошення результатів конкурсного відбору очікується до кінця травня 2023 року.

Загалом за умовами програми, буде видано 10 грантів по 10 000 євро на підтримку українського підприємництва.

Нагадаємо, Україна отримає від США 2,5 млрд доларів безповоротної допомоги.

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