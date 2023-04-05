Підприємці можуть отримати по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу: інструкція

Українські підприємці можуть подати заявки на отримання грантів по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу USF.
До 9 квітня включно українські підприємці можуть подати заявку на грант до 400 000 гривень (еквівалент 10 000 євро) на розвиток бізнесу.
Хто може подати заявку на отримання гранду
Для подачі заявки ваше підприємство має бути зареєстроване в таких областях України:
Крім того, для того, щоб зареєструватись має бути дотримана низка правил, а саме:
До того ж підприємство, яке подається на грант має займатись наступними напрямками:
Подати заявку можна на вебпорталі Фонду в розділі Грантова програма для малого та середнього бізнесу.
Дедлайн подачі заявки: до 09 квітня 2023 року 23:59 включно;
Оголошення результатів конкурсного відбору очікується до кінця травня 2023 року.
Загалом за умовами програми, буде видано 10 грантів по 10 000 євро на підтримку українського підприємництва.
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