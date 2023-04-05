Предприниматели могут получить по 10 тысяч евро на развитие бизнеса: инструкция

Украинские предприниматели могут подать заявки на получение грантов по 10 тысяч евро на развитие бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу USF .
До 9 апреля украинские предприниматели могут подать заявки на грант до 400 000 гривен (эквивалент 10 000 евро) на развитие бизнеса.
Кто может подать заявку на получение гранда
Для подачи заявки ваше предприятие должно быть зарегистрировано в следующих областях Украины:
Кроме того, для того, чтобы зарегистрироваться, должен быть соблюден ряд правил, а именно:
К тому же предприятие, которое подается на грант, должно заниматься следующими направлениями:
Подать заявку можно на веб-портале Фонда в разделе Грантовая программа для малого и среднего бизнеса.
Дедлайн подачи заявки: до 09 апреля 2023 года 23:59 включительно;
Оглашение результатов конкурсного отбора ожидается до конца мая 2023 года.
В общей сложности по условиям программы, будет выдано 10 грантов по 10 000 евро в поддержку украинского предпринимательства.
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