Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа

За даними OSINT-каналів, у районі підприємства виникла пожежа.

Відстань від міста Салават до кордону з Україною становить близько 1400 км.

Як пише один з пабліків, судячи з надісланих читачами фото та відео, пожежа виникла за кілька кілометрів від міста. Аналіз опублікованих кадрів вказує на можливе розташування загоряння у районі нафтопереробного заводу.

При цьому точне місце пожежі та масштаби можливих пошкоджень наразі не встановлені.

Що відомо про підприємство

"Газпром нафтохім Салават" входить до структури російської групи "Газпром". Підприємство здатне переробляти до 10 млн. тонн вуглеводневої сировини на рік.

Комплекс випускає понад 150 видів продукції. Серед них автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

Підприємство є одним із великих об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості Башкортостану.

Підприємство вже атакували

"Газпром нафтохім Салават" раніше вже зазнавав атак безпілотників.

Так, 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено встановлення первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6.