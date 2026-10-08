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Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар

06:44 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: МЧС России на месте ЧП (Getty Images)

В Башкирии подверглось атаке предприятие "Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.

По данным OSINT-каналов, в районе предприятия возник пожар.

Сообщается, что расстояние от города Салават до границы с Украиной составляет около 1400 км.

Как пишет один из пабликов, судя по присланным читателями фото и видео, пожар возник в нескольких километрах от города. Анализ опубликованных кадров указывает на возможное расположение возгорания в районе нефтеперерабатывающего завода.

При этом точное место пожара и масштабы возможных повреждений пока не установлены.

Что известно о предприятии

"Газпром нефтехим Салават" входит в структуру российской группы "Газпром". Предприятие способно перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год.

Комплекс выпускает более 150 видов продукции. Среди них автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.

Предприятие является одним из крупных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Башкортостана.

Предприятие уже атаковали

"Газпром нефтехим Салават" ранее уже подвергался атакам беспилотников.

Так, 24 сентября 2025 года после атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6.

После атаки 14 июля 2026 года на НПЗ вспыхнул пожар, а переработка нефти, по данным OSINT-ресурсов, полностью остановилась.

Еще один пожар на предприятии произошел после атаки 13 августа 2026 года.

На данный момент российские власти не сообщили официально о случившемся.

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