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Підприємство Ахметова почало робити польові пічки для армії

Фото: підприємство Ахметова почало робити перші польові пічки для армії (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Вугледобувні підприємства "ДТЕК Енерго" у Дніпропетровській області виготовляють перші 60 польових пічок для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Першу грубок від шахтарів українські захисники отримають вже найближчого часу. Пічки виготовляють безпосередньо на підприємствах у вільний від основної роботи час.

Зазначається також, що минулого місяця енергетики підприємств "ДТЕК Енерго" в Івано-Франківській області придбали та передали для потреб українських захисників 2 пікапи, 1 мікроавтобус та 5 дизельних генераторів, загальною вартістю понад 1 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова в рамках ініціативи “Сталевий фронт” направили на допомогу Україні у війні з Росією 2.5 млрд грн.

Зокрема понад 150 тисяч бронежилетів з унікальними пластинами зі сталі, дрони, рації, тактичний одяг, тепловізори, камери та іншу техніку і амуніцію.

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Дніпропетровська областьЗбройні сили України