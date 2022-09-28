Підприємство Ахметова почало робити польові пічки для армії

Першу грубок від шахтарів українські захисники отримають вже найближчого часу. Пічки виготовляють безпосередньо на підприємствах у вільний від основної роботи час.

Зазначається також, що минулого місяця енергетики підприємств "ДТЕК Енерго" в Івано-Франківській області придбали та передали для потреб українських захисників 2 пікапи, 1 мікроавтобус та 5 дизельних генераторів, загальною вартістю понад 1 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова в рамках ініціативи “Сталевий фронт” направили на допомогу Україні у війні з Росією 2.5 млрд грн.

Зокрема понад 150 тисяч бронежилетів з унікальними пластинами зі сталі, дрони, рації, тактичний одяг, тепловізори, камери та іншу техніку і амуніцію.