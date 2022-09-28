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Предприятие Ахметова начало делать полевые печки для армии

Фото: предприятие Ахметова начало делать первые полевые печки для армии (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области производят первые 60 полевых печей для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первую печку от шахтеров украинские защитники получат уже в ближайшее время. Печки производят непосредственно на предприятиях в свободное от основной работы время.

Отмечается также, что в прошлом месяце энергетики предприятий "ДТЭК Энерго" в Ивано-Франковской области приобрели и передали для нужд украинских защитников 2 пикапа, 1 микроавтобус и 5 дизельных генераторов общей стоимостью более 1 млн грн.

Всего с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине в войне с Россией 2.5 млрд грн.

В частности, более 150 тысяч бронежилетов с уникальными пластинами из стали, дроны, рации, тактическая одежда, тепловизоры, камеры и другая техника и амуниция.

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