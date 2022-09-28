ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підприємство Ахметова почало робити польові пічки для армії

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 18:05
Підприємство Ахметова почало робити польові пічки для армії Фото: підприємство Ахметова почало робити перші польові пічки для армії (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Вугледобувні підприємства "ДТЕК Енерго" у Дніпропетровській області виготовляють перші 60 польових пічок для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Першу грубок від шахтарів українські захисники отримають вже найближчого часу. Пічки виготовляють безпосередньо на підприємствах у вільний від основної роботи час.

Зазначається також, що минулого місяця енергетики підприємств "ДТЕК Енерго" в Івано-Франківській області придбали та передали для потреб українських захисників 2 пікапи, 1 мікроавтобус та 5 дизельних генераторів, загальною вартістю понад 1 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова в рамках ініціативи “Сталевий фронт” направили на допомогу Україні у війні з Росією 2.5 млрд грн.

Зокрема понад 150 тисяч бронежилетів з унікальними пластинами зі сталі, дрони, рації, тактичний одяг, тепловізори, камери та іншу техніку і амуніцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Збройні сили України
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана