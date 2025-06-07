На підприємстві у Харкові внаслідок атаки РФ заблоковані люди

Удар по Харкову

Вночі 7 червня росіяни завдали масованого удару по Харкову. Місцева влада назвала сьогоднішню атаку найпотужнішою за весь час війни.

"Прильоти" були у двох районах Харкова - Київському та Основ'янському.

За даними Харківської ОВА, у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 квадратних метрів. Ще зранку місцева влада заявляла, що під завалами можуть бути люди.

У прокуратурі повідомили, що через удар по підприємству постраждали пʼять працівників - три жінки та двоє чоловіків.

Більше про терористичний удар по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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