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На підприємстві у Харкові внаслідок атаки РФ заблоковані люди

Харків, Субота 07 червня 2025 14:23
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На підприємстві у Харкові внаслідок атаки РФ заблоковані люди Фото: на підприємстві у Харкові внаслідок атаки РФ заблоковані 6 працівників (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

На пошкодженому підприємстві у Харкові після нічної атаки РФ можуть бути заблоковані працівники. Зв'язку з ними немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

"За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зв'язок з заблокованими відсутній. На місці події триває пошуково-рятувальна операція.

Удар по Харкову

Вночі 7 червня росіяни завдали масованого удару по Харкову. Місцева влада назвала сьогоднішню атаку найпотужнішою за весь час війни.

"Прильоти" були у двох районах Харкова - Київському та Основ'янському.

За даними Харківської ОВА, у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 квадратних метрів. Ще зранку місцева влада заявляла, що під завалами можуть бути люди.

У прокуратурі повідомили, що через удар по підприємству постраждали пʼять працівників - три жінки та двоє чоловіків.

Більше про терористичний удар по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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