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На предприятии в Харькове в результате атаки РФ заблокированы люди

Харьков, Суббота 07 июня 2025 14:23
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На предприятии в Харькове в результате атаки РФ заблокированы люди Фото: на предприятии в Харькове в результате атаки РФ заблокированы 6 работников (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

На поврежденном предприятии в Харькове после ночной атаки РФ могут быть заблокированы работники. Связи с ними нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

"По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня подверглось вражескому удару, вероятно, заблокированы шесть работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что связь с заблокированными отсутствует. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Удар по Харькову

Ночью 7 июня россияне нанесли массированный удар по Харькову. Местные власти назвали сегодняшнюю атаку самой мощной за все время войны.

"Прилеты" были в двух районах Харькова - Киевском и Основянском.

По данным Харьковской ОВА, в Киевском районе в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 квадратных метров. Еще утром местные власти заявляли, что под завалами могут быть люди.

В прокуратуре сообщили, что из-за удара по предприятию пострадали пять сотрудников - три женщины и двое мужчин.

Больше о террористическом ударе по Харькову - в материале РБК-Украина.

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