На предприятиях критической инфраструктуры силовики провели массовые обыски

Бюро экономической безопасности и СБУ в рамках расследования уголовного дела по санкции Шевченковского райсуда г. Киева провело массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Региональной газовой компании в Facebook .

"Утром 17 марта вооруженные сотрудники правоохранительных органов зашли на территорию и в помещения газораспределительных компаний. Обыски проводились по надуманному обвинению в якобы завладении государственными средствами", - заявили в компании.

В компании также заявили, что на некоторых предприятиях сотрудников вывели с рабочих мест и держали в коридоре под наблюдением автоматчиков. У них были изъяты телефоны и проведен осмотр личных вещей. Осуществлялось психологическое давление.

РХК считает проведение обысков оказанием давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

"По нашему мнению, уголовное дело, ставшее поводом для обысков, возбуждено лишь с целью давления на предприятия, которые АО "НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнафтогаз" пытается захватить рейдерским способом. Осуществление таких мер во время войны против предприятий, оказывающих жизненно важные услуги для миллионов украинцев, является преступлением против страны. Ведь мы убедились в важности стабильного функционирования критической инфраструктуры. А сотрудники газораспределительных компаний не заслуживают такого поведения независимо от характера следственных действий", - отмечается в сообщении.