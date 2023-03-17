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На предприятиях критической инфраструктуры силовики провели массовые обыски

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Пятница 17 марта 2023 16:08
На предприятиях критической инфраструктуры силовики провели массовые обыски Фото: на предприятиях критической инфраструктуры силовики провели массовые обыски (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Бюро экономической безопасности и СБУ в рамках расследования уголовного дела по санкции Шевченковского райсуда г. Киева провело массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Региональной газовой компании в Facebook.

"Утром 17 марта вооруженные сотрудники правоохранительных органов зашли на территорию и в помещения газораспределительных компаний. Обыски проводились по надуманному обвинению в якобы завладении государственными средствами", - заявили в компании.

В компании также заявили, что на некоторых предприятиях сотрудников вывели с рабочих мест и держали в коридоре под наблюдением автоматчиков. У них были изъяты телефоны и проведен осмотр личных вещей. Осуществлялось психологическое давление.

РХК считает проведение обысков оказанием давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

"По нашему мнению, уголовное дело, ставшее поводом для обысков, возбуждено лишь с целью давления на предприятия, которые АО "НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнафтогаз" пытается захватить рейдерским способом. Осуществление таких мер во время войны против предприятий, оказывающих жизненно важные услуги для миллионов украинцев, является преступлением против страны. Ведь мы убедились в важности стабильного функционирования критической инфраструктуры. А сотрудники газораспределительных компаний не заслуживают такого поведения независимо от характера следственных действий", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в РХК заявляли, что НАК "Нафтогаз Украины" "Черноморнефтегаз" завела на АО "Харьковгоргаз" менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами набсовета предприятия.

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