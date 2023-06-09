Підприємства "Нафтогазу" передали спецобладнання та воду постраждалим від підриву Каховської ГЕС

"Вчергове росіяни порушили всі можливі закони війни - наша країна переживає техногенну катастрофу, масштаби якої наразі ми ще не можемо до кінця оцінити, тисячі людей за одну добу втратили все, що мали. Ми не можемо залишатися осторонь в такій ситуації. Частина допомоги вже зібрана та відправилась на Херсонщину, частина буде там впродовж тижня", - повідомив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Так, серед шести автомобілів, що підприємства передають на Херсонщину, є всюдихід-амфібія SHERP, з трейлером, два автомобілі-довгоміри, вахтовий автомобіль та оперативний легковий автомобіль.

Крім цього, на допомогу виїхала команда монтажників та зварювальників, які усуватимуть наслідки катастрофи. Херсонщина також отримає обладнання: труби різного діаметру, трактор-навантажувач, водознижуючу установку та дві шламові помпи.

Група також передасть 60 тонн дизельного пального, 60 тонн бензину та 20 тонн фасованої води.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти після підриву Каховської ГЕС намагаються ще більше погіршити ситуацію на півдні, продовжуючи обстрілювати населені пункти, де проводиться евакуація.

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