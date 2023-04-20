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Подполковник РФ требовал пытать участников АТО в Харьковской области. Ему объявили подозрение

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Пески-Радьковские, Четверг 20 апреля 2023 15:54
Подполковник РФ требовал пытать участников АТО в Харьковской области. Ему объявили подозрение Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Подполковник армии РФ требовал пытать бывших участников АТО в Харьковской области во время временной оккупации села Пески-Радьковские. Правоохранители его идентифицировали и объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных относительно проукраински настроенных граждан и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты били людей электрошокером, палками и удерживали в подвалах без пищи и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.

"Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Они заставляли пострадавших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы", - пояснили в прокуратуре.

Подполковник армии РФ с позывным "Морячок" заочно уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что российские военные держали в плену в Харьковской области иностранцев. В частности, пытки подверглись семи гражданам Республики Шри-Ланка, студентам Купянского медицинского колледжа.

Российские солдаты и ФСБ пытали жителей Купянска в Харьковской области. Оккупанты выбивали информацию, угрожали и издевались над украинцами.

Во время временной оккупации Изюмского района Харьковской области участники вражеских диверсионных групп проводили "зачистки" местных жителей, а также издевались над украинцами, участвовавшими в антитеррористической операции.

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