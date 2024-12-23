Підпалювали військові авто та відділення "Укрпошти": СБУ викрила поплічників Росії

Правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до підпалів об’єктів на замовлення РФ. Їхніми мішенями стали: відділення "Укрпошти", військові автомобілі та інше майно, важливе для української оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що у Києві був заарештований 41-річний автомеханік столичної СТО, який на замовлення російської ФСБ підпалив місцеве відділення "Укрпошти" та два військові автомобілі.

Правоохоронці повідомили, що як запалювальну суміш він використав бензин, злитий із баків авто, що перебували на обслуговуванні.

Відомо, що для приховування доказів чоловік порізав на металобрухт велосипед, яким пересувався під час виконання злочину.

Також було затримано 15-річного киянина, який підпалив ще одне поштове відділення.

Було виявлено, що для злочину він розбив вікно держустанови, використав легкозаймисту рідину, а результат сфотографував для звіту своєму російському куратору.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про підпали столичних відділень "Укрпошти" в жовтні.

Водночас на Прикарпатті правоохоронці заарештували 36-річного ігромана, який підпалив військовий автомобіль, пригнаний для ремонту з фронту.

Відомо, що зловмисник полюбляв онлайн-казино, тому сподівався заробити на підпалі для поповнення рахунку.

Слідство встановило, що всі три підозрювані діяли на замовлення російських спецслужб, отримуючи чіткі інструкції. Затриманим оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 194: умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)