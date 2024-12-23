Поджигали военные автомобили и отделения "Укрпочты": СБУ разоблачила приспешников России

Правоохранители задержали трех человек, причастных к поджогам объектов по заказу РФ. Их мишенями стали: отделения "Укрпочты", военные автомобили и другое имущество, важное для украинской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в Киеве был арестован 41-летний автомеханик столичной СТО, который по заказу российской ФСБ поджег местное отделение "Укрпочты" и два военных автомобиля.

Правоохранители сообщили, что в качестве зажигательной смеси он использовал бензин, слитый из баков авто, находившихся на обслуживании.

Известно, что для сокрытия улик мужчина порезал на металлолом велосипед, которым передвигался во время совершения преступления.

Также был задержан 15-летний киевлянин, который поджег еще одно почтовое отделение.

Было обнаружено, что для преступления он разбил окно госучреждения, использовал легковоспламеняющуюся жидкость, а результат сфотографировал для отчета своему российскому куратору.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о поджогах столичных отделений "Укрпочты" в октябре.

В то же время на Прикарпатье правоохранители арестовали 36-летнего игромана, который поджег военный автомобиль, пригнанный для ремонта с фронта.

Известно, что злоумышленник любил онлайн-казино, поэтому надеялся заработать на поджоге для пополнения счета.

Следствие установило, что все три подозреваемых действовали по заказу российских спецслужб, получая четкие инструкции. Задержанным объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

ч. 2 ст. 194: умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Сейчас все злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)