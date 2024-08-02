Підпалювали об’єкти залізниці біля кордону. СБУ викрила групу диверсантів

Групу диверсантів нейтралізували у Чернігівській області. Диверсанти на замовлення спецслужб РФ намагалися знищити об’єкти "Укрзалізниці" у прикордонних районах.

За даними СБУ, підпаюючи релейні шафи та сигнальні установки, окупанти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Фігуранти шукали "легких грошей" в Telegram-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою.

Диверсанти спочатку шукали локації залізничного енергообладнання, а після "погодження" підпалювали їх. У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи. Після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.

СБУ затримали диверсантів "по гарячих слідах". Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: у Чернігівській області викрили диверсійну групу (ssu.gov.ua)