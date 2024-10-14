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Підпалювали об'єкт УЗ. Правоохоронці затримали групу неповнолітніх, їм загрожує довічне

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці нейтралізували групу неповнолітніх підпалювачів, які знищували релейні шафи "Укрзалізниці" у Чернігівській області. Затримані виконували замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Російські спецслужби діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Останній активно шукав "легкого заробітку" через Telegram-канали. 

За інструкцією ворога фігурант залучив до діяльності двох однокласників й ще одного неповнолітнього знайомого. 

"Для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці", - пишу СБУ. 

Чотирьох підпалювачів було затримано по гарячих слідах. 

Що загрожує 

Затриманим повідомили про підозру за статтями  ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. 

"...замість грошей з Росії їм загрожує довічне ув’язнення", - пише СБУ. 

Наразі усі четверо перебувають під вартою. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також затримала двох агентів російських спецслужб, які встановлювали приховані камери для коригування вогню в Полтавській та Сумській областях.

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