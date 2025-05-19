Підпал будинку Стармера: поліція затримала третього підозрюваного

Пожежа в будинку Стармера

Нагадаємо, пожежа в будинку голови британського уряду Кіра Стармера сталася 12 травня. Унаслідок цього постраждалих не було.

Ще за кілька днів до цього загорівся автомобіль, який раніше належав Стармеру.

13 травня в Лондоні затримали українця Романа Лавриновича. Правоохоронці вважають, що він міг бути причетний до підпалів.

Також 13 травня лондонська поліція затримала 26-річного чоловіка, який теж підозрюється в підпалі майна прем'єра Британії. Затримання відбулося в аеропорту Лутона.

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