Підпал будинку Стармера: поліція розслідує причетність "ворожої держави"

Поліція розслідує можливу причетність іноземних агентів до підпалу будинку прем'єра Кіра Стармера. Вибухові пристрої були застосовані в кількох місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Контртерористична поліція розслідує можливість того, що за підпалами прем'єр-міністра могла стояти "ворожа держава".
За попередньою інформацією, ці атаки могли бути сплановані з-за кордону.
Вівторок, 13 березня, 21-річного чоловіка затримали в Сіденхемі, на південному сході Лондона, за підозрою у причетності до підпалів.
Інциденти сталися вночі на півночі Лондона і були спрямовані на об'єкти, пов'язані з політиком.
Зокрема, підпалено автомобіль, який раніше належав прем'єр-міністру, та квартира, якою Стармер володів у 1990-х роках.
Напад також торкнувся сімейного будинку Стармера, де нині проживає його невістка.
У контексті цієї ситуації контртерористична поліція Великої Британії звернулася до депутатів парламенту із закликом передавати інформацію про можливі загрози.
Розслідування продовжується, а підозрюваний залишатиметься під арештом, поки поліція вивчає можливу роль іноземних агентів у цих атаках.
Нагадаємо, що у понеділок сталася пожежа в будинку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.
Причина загоряння була невідома, але в поліції підтверджували, що ніхто не постраждав.
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