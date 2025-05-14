Поджог дома Стармера: полиция расследует причастность "враждебного государства"

Контртеррористическая полиция расследует возможность того, что за поджогами премьер-министра могло стоять "враждебное государство".

По предварительной информации, эти атаки могли быть спланированы из-за рубежа.

Во вторник, 13 марта, 21-летнего мужчину задержали в Сиденхэме, на юго-востоке Лондона, по подозрению в причастности к поджогам.

Инциденты произошли ночью на севере Лондона и были направлены на объекты, связанные с политиком.

В частности, подожжен автомобиль, который ранее принадлежал премьер-министру, и квартира, которой Стармер владел в 1990-х годах.

Нападение также коснулось семейного дома Стармера, где сейчас проживает его невестка.

В контексте этой ситуации контртеррористическая полиция Великобритании обратилась к депутатам парламента с призывом передавать информацию о возможных угрозах.

Расследование продолжается, а подозреваемый будет оставаться под арестом, пока полиция изучает возможную роль иностранных агентов в этих атаках.