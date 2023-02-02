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Підозрюють у шпигунстві. Австрія висилає ще чотирьох російських дипломатів

Фото: Австрія висилає чотирьох російських дипломатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Австрія висилає чотирьох російських дипломатів", - йдеться в повідомленні.

При цьому австрійське видання Kurier, цитуючи Міністерство закордонних справ, повідомляє, що російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.

"Два дипломати з російського посольства вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони були оголошені небажаними особами відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Австрія у квітні 2022 року вже вислала російських дипломатів.

Також зазначимо, що вчора в Україну відвідав президент Австрії Ван дер Беллен, він зустрівся з Володимиром Зеленським.

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