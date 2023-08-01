UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підозрюють у незаконному збагаченні. У дніпропетровського воєнкома провели обшуки

Фото: у дніпропетровського воєнкома провели обшуки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

У начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки провели обшуки. Відкрито справу за фактом незаконного збагачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

За даними правоохоронців, дніпропетровський воєнком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площею 500 квадратних метрів. 

 

Фото: біля Дніпропетровського військкома провели обшуки (t.me/pgo_gov_ua)

В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує його законний дохід.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи, 6 адресами проживання військкома та його близьких, а також автомобілями.

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу.

Скандали з військкомами

Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.

Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьТЦКполицияОфіс Генпрокурора