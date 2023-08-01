Підозрюють у незаконному збагаченні. У дніпропетровського воєнкома провели обшуки

За даними правоохоронців, дніпропетровський воєнком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площею 500 квадратних метрів.

Фото: біля Дніпропетровського військкома провели обшуки (t.me/pgo_gov_ua)

В Офісі генпрокурора зазначають, що вартість майна значно перевищує його законний дохід.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи, 6 адресами проживання військкома та його близьких, а також автомобілями.

Наразі вирішується питання про повідомлення начальнику ТЦК про підозру та обрання запобіжного заходу.

Скандали з військкомами

Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.

Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.