Подозревают в незаконном обогащении. У днепропетровского военкома провели обыски

По данным правоохранителей, днепропетровский военком во время полномасштабной войны с Россией оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело помещение общей площадью 500 квадратных метров.

Фото: у Днепропетровского военкома провели обыски (t.me/pgo_gov_ua)

В Офисе генпрокурора отмечают, что стоимость имущества значительно превышает его законный доход.

Правоохранители уже провели обыски по месту работы, 6 адресам проживания военкома и его близких, а также автомобилях.

Сейчас решается вопрос о сообщении начальнику ТЦК о подозрении и избрании меры пресечения.

Скандалы с военкомами

Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова обнаружили дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.

Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время начальника Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка задержали, поскольку он причастен к избиению подчиненного.