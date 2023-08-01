Подозревают в незаконном обогащении. У днепропетровского военкома провели обыски

У начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки провели обыски. Открыто дело по факту незаконного обогащения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
По данным правоохранителей, днепропетровский военком во время полномасштабной войны с Россией оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело помещение общей площадью 500 квадратных метров.
Фото: у Днепропетровского военкома провели обыски (t.me/pgo_gov_ua)
В Офисе генпрокурора отмечают, что стоимость имущества значительно превышает его законный доход.
Правоохранители уже провели обыски по месту работы, 6 адресам проживания военкома и его близких, а также автомобилях.
Сейчас решается вопрос о сообщении начальнику ТЦК о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова обнаружили дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.
Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В то же время начальника Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка задержали, поскольку он причастен к избиению подчиненного.
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