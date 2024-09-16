ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР зробило заяву щодо підозрюваного в замаху на Трампа

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 17:06
UA EN RU
ГУР зробило заяву щодо підозрюваного в замаху на Трампа Фото: громадянин США Раян Рут (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явилась інформація, що підозрюваний в замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Раян Рут причетний до ГУР. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Співробітники розвідки заявили, що громадянин США Раян Рут ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. ⠀

"Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", - додали в ГУР.

Стрілянина біля Трампа

Нагадаємо, що вчора під вечір в США відбувся замах на Трампа. Відомо, що агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому перебував кандидат в президенти.

Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Тим часом Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Зауважимо, що сьогодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що російська пропаганда використовуватиме тему зі стріляниною в Трампа проти України, а також намагатиметься пускати конспірологічні теорії щодо "українського сліду".

Водночас в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні. Мало того, він мав веб-сайт, де намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп ГУР
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією