ГУР зробило заяву щодо підозрюваного в замаху на Трампа

В мережі з'явилась інформація, що підозрюваний в замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Раян Рут причетний до ГУР. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", - додали в ГУР.

Співробітники розвідки заявили, що громадянин США Раян Рут ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. ⠀

Стрілянина біля Трампа

Нагадаємо, що вчора під вечір в США відбувся замах на Трампа. Відомо, що агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому перебував кандидат в президенти.

Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Тим часом Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Зауважимо, що сьогодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що російська пропаганда використовуватиме тему зі стріляниною в Трампа проти України, а також намагатиметься пускати конспірологічні теорії щодо "українського сліду".

Водночас в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні. Мало того, він мав веб-сайт, де намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.

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