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Підозрюваний у "зливі" секретних документів Пентагону визнав свою провину

Фото: підозрюваний у "зливі" секретних документів Пентагона визнав свою провину (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Іван Носальський

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС Масачусетса Джек Тейшейра визнав, що він винен у витоку секретних документів Пентагону, який стався минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно з підписаною угодою про визнання провини, Тейшейра проведе у в'язниці 16 років.

Він погодився визнати себе винним за всіма шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. В обмін на це прокурори погодилися не висувати йому додаткових звинувачень за статтею про шпигунство.

В рамках угоди підозрюваний має пройти співбесіду з представниками Пентагону та Мін'юсту США, а також повернути всі секретні матеріали, які могли залишитись у його розпорядженні.

"Злив" секретних документів

Нагадаємо, минулого року у мережу "злили" секретні документи Пентагону. Зокрема, в них містилася інформація про війну Росії проти України, плани українських захисників і не лише.

Американські правоохоронці затримали підозрюваного у витоку - військовослужбовця Нацгвардії ВПС Массачусетса Джека Тейшейру.

У червні минулого року він визнав себе невинним за шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону.

У обвинувальному висновку, зокрема, йдеться про те, що підозрюваний розкрив види озброєння, яке Сполучені Штати готові передати Україні, "як це обладнання буде передано і як воно буде використане після отримання".

 

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