Підозрюваний у "зливі" секретних документів Пентагону визнав свою провину

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС Масачусетса Джек Тейшейра визнав, що він винен у витоку секретних документів Пентагону, який стався минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Згідно з підписаною угодою про визнання провини, Тейшейра проведе у в'язниці 16 років.
Він погодився визнати себе винним за всіма шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. В обмін на це прокурори погодилися не висувати йому додаткових звинувачень за статтею про шпигунство.
В рамках угоди підозрюваний має пройти співбесіду з представниками Пентагону та Мін'юсту США, а також повернути всі секретні матеріали, які могли залишитись у його розпорядженні.
Нагадаємо, минулого року у мережу "злили" секретні документи Пентагону. Зокрема, в них містилася інформація про війну Росії проти України, плани українських захисників і не лише.
Американські правоохоронці затримали підозрюваного у витоку - військовослужбовця Нацгвардії ВПС Массачусетса Джека Тейшейру.
У червні минулого року він визнав себе невинним за шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону.
У обвинувальному висновку, зокрема, йдеться про те, що підозрюваний розкрив види озброєння, яке Сполучені Штати готові передати Україні, "як це обладнання буде передано і як воно буде використане після отримання".
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