Підозрюване в обривах кабелів у Балтійському морі судно Yi Peng 3 вирушило до Єгипту

Як пише видання, Yi Peng 3 знялося з якоря близько 14:30 в суботу, 21 грудня. Наразі судно рухається на північ крізь протоку Каттегат, що між Швецією і Данією, у бік Єгипту.

Поблизу Yi Peng 3 знаходяться також кораблі флоту Данії. В Оборонному відомстві країни розповіли, що кораблі проводжають за Yi Peng 3 за межі данської території "відповідними засобами".

Судно Yi Peng 3 змогло вирушити після того, як влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт судна та провести допити у справі про пошкодження кабелів звʼязку.

Що сталось з кабелями в Балтійському морі

У Балтійському морі пошкоджено два підводні кабелі, зокрема C-Lion1, що з'єднує Гельсінкі та Росток. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припустив навмисний характер пошкодження.

Підозрюється китайське судно Yi Peng 3 з російським капітаном, яке перевіряли ВМС Данії.