Подозреваемое в обрывах кабелей в Балтийском море судно Yi Peng 3 отправилось в Египет

Китайское судно Yi Peng 3 снялось с якоря. Его подозревают в причастности к обрывам кабелей связи в Балтийском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Как пишет издание, Yi Peng 3 снялось с якоря около 14:30 в субботу, 21 декабря. Сейчас судно движется на север через пролив Каттегат, что между Швецией и Данией, в сторону Египта.
Вблизи Yi Peng 3 находятся также корабли флота Дании. В Оборонном ведомстве страны рассказали, что корабли провожают Yi Peng 3 за пределы датской территории "соответствующими средствами".
Судно Yi Peng 3 смогло отправиться после того, как власти Китая разрешили шведским правоохранителям взойти на борт судна и провести допросы по делу о повреждении кабелей связи.
В Балтийском море повреждены два подводных кабеля, в частности C-Lion1, соединяющий Хельсинки и Росток. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил преднамеренный характер повреждения.
Подозревается китайское судно Yi Peng 3 с российским капитаном, которое проверяли ВМС Дании.
Также в Балтийском море обнаружено повреждение кабеля между Литвой и Швецией.
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