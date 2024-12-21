Подозреваемое в обрывах кабелей в Балтийском море судно Yi Peng 3 отправилось в Египет

Как пишет издание, Yi Peng 3 снялось с якоря около 14:30 в субботу, 21 декабря. Сейчас судно движется на север через пролив Каттегат, что между Швецией и Данией, в сторону Египта.

Вблизи Yi Peng 3 находятся также корабли флота Дании. В Оборонном ведомстве страны рассказали, что корабли провожают Yi Peng 3 за пределы датской территории "соответствующими средствами".

Судно Yi Peng 3 смогло отправиться после того, как власти Китая разрешили шведским правоохранителям взойти на борт судна и провести допросы по делу о повреждении кабелей связи.

Что произошло с кабелями в Балтийском море

В Балтийском море повреждены два подводных кабеля, в частности C-Lion1, соединяющий Хельсинки и Росток. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил преднамеренный характер повреждения.

Подозревается китайское судно Yi Peng 3 с российским капитаном, которое проверяли ВМС Дании.