Підозрюване в обривах кабелів у Балтійському морі судно Yi Peng 3 вирушило до Єгипту
Китайське судно Yi Peng 3 знялося з якоря. Його підозрюють у причетності до обривів кабелів звʼязку в Балтійському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Як пише видання, Yi Peng 3 знялося з якоря близько 14:30 в суботу, 21 грудня. Наразі судно рухається на північ крізь протоку Каттегат, що між Швецією і Данією, у бік Єгипту.
Поблизу Yi Peng 3 знаходяться також кораблі флоту Данії. В Оборонному відомстві країни розповіли, що кораблі проводжають за Yi Peng 3 за межі данської території "відповідними засобами".
Судно Yi Peng 3 змогло вирушити після того, як влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт судна та провести допити у справі про пошкодження кабелів звʼязку.
Що сталось з кабелями в Балтійському морі
У Балтійському морі пошкоджено два підводні кабелі, зокрема C-Lion1, що з'єднує Гельсінкі та Росток. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припустив навмисний характер пошкодження.
Підозрюється китайське судно Yi Peng 3 з російським капітаном, яке перевіряли ВМС Данії.
Також у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією.
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