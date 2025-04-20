Підозрілі звуки в автомобілі: що вони можуть означати

Певна річ, зрозуміло, що більшість агрегатів навіть попри високий клас автомобіля не працюють беззвучно. Всі штатні звуки зливаються у загальний шумовий фон, який залежно від якості шумоізоляції відчувається водієм на одному приблизно рівні. Таким чином звук роботи окремих систем суттєво не виділяється серед інших. Інша річ, коли з машиною щось негаразд.

Мотор

Двигун не має видавати окремих, явно виокремлених звуків на фоні свого загального гудіння. Навіть якщо він працює цілком нормально, не допускаються стукіт будь-якого тону, цокотіння, скрегіт. Зазвичай підозрілі моторні шуми синхронізуються з обертами і прив’язані до навантаження на двигун. Часто негарні звуки виникають на кілька секунд тоді, коли оберти зростають чи падають, і це найбільш прикрі для водія сигнали – провернуті вкладиші, розбиті підшипники розподільчого валу в ГРМ, пошкодження поршнів. В будь-якому випадку двигун треба заглушити аж до з’ясування ситуації.

Глушник

Дуже часто причиною аномальної шумності силового агрегату стає вихлопна система: бубонять та ревуть дірки у глушниках, еластичних елементах (гофрах) чи щілини на стиках труб. Якщо вдасться уточнити, що джерело проблеми саме вихлоп, а не сам несправний мотор, можна потроху продовжити рух до СТО. Але – саме потроху, перед тим переконавшись, що вихлопна система не розвалюється і уламки труб не збираються чіплятись за дорогу.

Ремені навісного обладнання

Під капотом достатньо ременів і шківів, які приводять так зване навісне – генератор, насоси підсилювача керма та кондиціонера. Навіть у цілком справному стані вони можуть "бавитись" гучним і нервовим пищанням. Насправді це означає знос пасів, а часом і їхніх шківів. І майте на увазі, що в деяких моделей зношений шків може зруйнуватись і зупинити двигун. Ще один небезпечний шум – писк (в першу чергу на холодному моторі) і низькочастотне гудіння ременя ГРМ. Якщо цей шум має змінну амплітуду, залежну від обертів мотора, значить, маєте проблеми з натяжними роликами або муфтами приводів (найчастіше – кондиціонера). Шуми цієї групи зазвичай дозволяють в спокійному режимі дістатись до дому чи автомайстерні.

Коробка передач

Трансмісія може шуміти навіть коли машина стоїть на місці – то підвивають вали через зношені підшипники. Але частіше підшипники та шестерні видають в цілому схоже гудіння під час руху: коли під навантаженням, коли – якщо машина котиться вільно. Помічник при діагностиці "механіки" – натиснута педаль зчеплення, яка іноді "вимикає" гудіння при зносі деяких підшипників коробки. В принципі схоже гудіння та виття поширюють і автоматичні коробки різних типів. Дуже тривожний звук – хруст та клацання в районі передніх коліс при рушанні та в поворотах (на передньоприводних моделях). Таким чином подають сигнал тривоги шарніри приводу ШРУС – і якщо вони розсипляться на ходу, машину може розвернути на дорозі. На задньому приводі або у кросоверів 4х4 при рушанні та перемиканні передач трапляються характерні клацання. Так поводиться зношений шарнір карданного валу. Всі згадані шарніри найчастіше дозволяють доїхати до СТО, де їх доведеться заміняти.

Ходова частина

Найщедрішу гаму звуків дарує водієві підвіска коліс і кермове управління. Стукають всілякі шарніри: кульові опори, стійки стабілізаторів, сайлентблоки важелів, рульові наконечники. "Вмикаються" ці звуки на вибоїнах, віддаються коли на кермо, коли на кузов, коли залишаються просто звуком. Маємо попередити, що в деяких європейських моделях і справна підвіска може неприємно грюкати на українських вибоїнах. А ще підвіска може рипіти – якщо під час розкачування, то йдеться про поламку пружин чи про руйнацію їх гумових підставок, рідше так проявляються зношені кульові опори. Новий звук у вигляді пружного клацання з рипінням водій може почути з під капоту при обертанні керма, і він говорить про кінець опорних підшипників стійок McPherson.

Своє поповнення до какофонії ходової частини додає кермовий механізм. Він може стукати через ослаблення до кузова і через зношення втулок – власних всередині або зовнішніх, валу керма. Всі згадані деталі, за винятком кермового механізму, в наш час не підлягають ремонту, їх замінюють повністю.

Гальма

Гальма пищать і часто з цим нічого не можна зробити – аж поки не будуть замінені новими колодки разом з дисками (спереду) чи барабанами (ззаду). Є моделі, в яких гальма риплять навмисне, завдяки спеціальним індикаторам – щоб повідомити про критичний знос колодок. А ще гальмівні механізми коліс можуть стукотіти на нерівностях – таке починається, якщо порушено напрямні колодок або пружини їхньої фіксації. Такі речі іноді вдається відремонтувати.

Коротко

Не ігноруйте нові звуки. Якою б досконалою ні була модель автомобіля, саме вони можуть повідомити власникові про технічні негаразди – у тому числі і майбутні, коли несправність можна ліквідувати у самому її початку, тобто в найдешевший спосіб. І не соромтеся скаржитись на підозрілі шуми майстрам СТО (звісно, тим, яким ви довіряєте) – деякі проблеми навіть найсучасніших моделей професіонали теж діагностують шляхом прослуховування.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.