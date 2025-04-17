Підозра для заступника Кличка: стали відомі деталі справи
Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. Йому загрожує до семи років за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію, СБУ та Київську прокуратуру.
Як зазначають правоохоронці, посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.
Як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості про 31 чоловіка призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.
Правоохоронці дізналися, що одеська фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.
Внесення інформації до системи "Шлях" відбувалось на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА. Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України.
Фото: Володимиру Прокопіву вручили підозру (t.me/UA_National_Police)
Що загрожує посадовцю
Слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;
- ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу.
Згідно з санкцією статті йому загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.
Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, джерела РБК-Україна повідомили, що заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву вручили підозру.
Скандал з Прокопівим
Нагадаємо, у жовтні 2024 року Володимир Прокопів уже потрапляв у корупційний скандал. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що заступник Кличка за роки роботи на високих посадах в КМДА придбав велику кількість нерухомості. Також активи зросли у його близьких.
Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва та звернувся до правоохоронних та антикорупційних органів, щоб перевірили факти, які оприлюднили журналісти.
Після журналістського розслідування Прокопів написав заяву про звільнення.
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