Підозра для заступника Кличка: стали відомі деталі справи

Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. Йому загрожує до семи років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію , СБУ та Київську прокуратуру.

Як зазначають правоохоронці, посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.

Як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості про 31 чоловіка призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.

Правоохоронці дізналися, що одеська фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

Внесення інформації до системи "Шлях" відбувалось на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА. Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України.

Фото: Володимиру Прокопіву вручили підозру (t.me/UA_National_Police)

Що загрожує посадовцю

Слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;

ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі вирішується питання щодо обрання Прокопіву запобіжного заходу.

Згідно з санкцією статті йому загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, джерела РБК-Україна повідомили, що заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву вручили підозру.