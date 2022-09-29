Піднявся стовп диму. У Маріуполі - серія вибухів

У четвер, 29 вересня, у Маріуполі відбулася серія вибухів у різних частинах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморській та Кальміуський райони. На розмінування не тягне", - розповів він.

За його словами, одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.