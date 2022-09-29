Піднявся стовп диму. У Маріуполі - серія вибухів

У четвер, 29 вересня, у Маріуполі відбулася серія вибухів у різних частинах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморській та Кальміуський райони. На розмінування не тягне", - розповів він.
За його словами, одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 вересня, в окупованому Маріуполі лунали вибухи та стрілянина.
Нагадаємо, в Маріупольському районі пролунали вибухи 24 вересня. При цьому за кілька годин після них у самому місті спрацювала система протиповітряної оборони.
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