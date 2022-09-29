Поднялся столб дыма. В Мариуполе - серия взрывов

В четверг, 29 сентября, в Мариуполе произошла серия взрывов в разных частях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Бавовна? Из города сообщают о серии слышимых взрывов из разных частей. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет", - рассказал он.

По его словам, одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма.