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Підняв триколор над Вовчанськом. Суд виніс вирок зраднику

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Середа 07 червня 2023 12:57
Підняв триколор над Вовчанськом. Суд виніс вирок зраднику Фото: Підняв триколор над Вовчанськом. Суд виніс вирок зраднику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наступні 15 років за ґратами проведе зрадник з Харківської області, який підняв прапор Російської Федерації над Вовчанськом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як встановили слідчі, засуджений є 45-річним місцевим кримінальником на прізвисько "Чиж". Після тимчасової окупації Вовчанська зрадник добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "Вагнерівців".

За вказівкою ФСБ зрадник повинен був очолити Вовчанський район. Для цього "Чиж" організував незаконний збір підписів містян за відставку діючого міського голови. "Заходи" були замасковані під видачу "гумдопомоги" з Росії. Після цього зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста.

"Подібні пропагандистські акції на користь країни-агресора він висвітлював на власному Telegram-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів", - пише пресслужба.

Зокрема "Чиж" брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади. За вказівкою "вагнерівців" зрадник "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "використання землі".

"За кожен гектар вимагав до 50 доларів. З цієї суми - 20 доларів за право сіяти та обробляти землю, а 30 доларів - за можливість збирати врожай. У разі відмови - погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою", - додає СБУ.

Протягом березня зрадник відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн гривень.

Фото: Підняв триколор над Вовчанськом. Суд виніс вирок зраднику (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

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