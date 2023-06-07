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Поднял триколор над Волчанском. Суд вынес приговор предателю

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Среда 07 июня 2023 12:57
Поднял триколор над Волчанском. Суд вынес приговор предателю Фото: Поднял триколор над Волчанском. Суд вынес приговор предателю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Следующие 15 лет за решеткой проведет предатель из Харьковской области, поднявший флаг Российской Федерации над Волчанском.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как установили следователи, осужденный является 45-летним местным уголовником по прозвищу "Чиж". После временной оккупации Волчанска предатель добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "Вагнеровцев".

По указанию ФСБ предатель должен был возглавить Волчанский район. Для этого "Чиж" организовал незаконный сбор подписей горожан за отставку действующего городского головы. "Мероприятия" были замаскированы под выдачу "гумпомощи" из России. После этого предатель поднял российский флаг на флагштоке в центре города.

"Подобные пропагандистские акции в пользу страны-агрессора он освещал на собственном Telegram-канале, а также комментировал их в прямых эфирах прокремлевских телеканалов", - пишет пресс-служба.

В частности "Чиж" участвовал в похищении представителей Волчанской территориальной общины. По указанию "вагнеровцев" предатель "выбивал" деньги из местных фермеров за "использование земли".

"За каждый гектар требовал до 50 долларов. Из этой суммы - 20 долларов за право сеять и обрабатывать землю, а 30 долларов - за возможность собирать урожай. В случае отказа - угрожал не только блокированием хозяйственной деятельности, но и физической расправой", - добавляет СБУ.

В течение марта предатель отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн гривен.

Фото: Поднял триколор над Волчанском. Суд вынес приговор предателю (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

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