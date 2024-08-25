Піднімаються в атмосферу і кидаються блискавками: як виглядають "вогнедишні" хмари

Що варто знати про пірокумулятивні хмари

Пірокумулятивні хмари (англійською - рyrocumulus) - щільні купчасті або купчасто-дощові хмари, що схожі за своєю формою на гриб і можуть мати забарвлення від світлого до сірувато-коричневого (якщо в них потрапляють попіл і дим).

Вони утворюються при пожежі, виверженні вулкана (під час інтенсивного нагріву приповерхневого повітря) та навіть у деяких випадках - внаслідок промислової діяльності.

Крім того, пірокумулюси формуються під час вибуху ядерної бомби в атмосфері.

Пірокумулятивні хмари у штаті Арізона, США (фото: commons.wikimedia.org)

Вони цікаві ще й тим, що можуть виробляти так звану "суху" блискавку (тоді їх називають вже pyrocumulonimbus) і співіснувати з вогняними бурями.

У пірокумулятивних хмарах спостерігається сильна турбулентність, яка на поверхні проявляється як сильні пориви вітру (що можуть значно посилити пожежу, якщо така має місце).

Цікаво, що Всесвітня метеорологічна організація не визнає pyrocumulus або pyrocumulonimbus, як хмари окремих типів. Їх класифікують "традиційно" - як купчасті або купчасто-дощові.

Пірокумулюси над лісовою пожежею в національному парку Єллоустоун у США (фото: commons.wikimedia.org)

Чим можуть бути небезпечні такі хмари

Вчені пояснюють: пірокумулятивні хмари можуть утворюватися, коли лісова пожежа породжує потужні висхідні потоки гарячого повітря, що піднімають частинки попелу в атмосферу. Коли повітря починає охолоджуватися, водяна пара конденсується на цих частинках і формує сіру або коричневу хмару.

"Потрібна дуже велика лісова пожежа, щоб створити досить сильний висхідний потік, який призведе до розвитку пірокумулюса", - зауважив співробітник Кооперативного інституту метеорологічних супутникових досліджень Університету Вісконсіна Скотт Бахмаєр.

Якщо висхідні потоки повітря досить сильні, а водяної пари - достатньо, у хмарі починає утворюватися великий об'єм частинок льоду, які допомагають створювати блискавки.

За словами науковців, пірокумулятивні хмари можуть "бити по землі шквалом блискавок", які за сприятливих умов спричиняють ще більше лісових пожеж.

Згідно з деякими підрахунками, ці незвичайні грозові хмари можуть виробляти до 5% річної кількості блискавок.

Крім того, вони здатні розповсюджувати шкідливі забруднення твердими частинками - на великі відстані та навіть у стратосферу.

Відтак, сформовані на тлі пожеж або інших чинників пірокумулюси можуть мати значний вплив на глобальний клімат нашої планети.

Який вигляд пірокумулюс має із супутника

Клімат нашої планети стає дедалі гарячішим, тож суттєво збільшується кількість лісових пожеж і, як наслідок, кількість пірокумулятивних хмар. Найбільші з них спостерігалися у 2017, 2019, 2020 і 2021 роках.

Тим часом цього року в Канаді (на кордоні провінцій Саскачеван і Манітоба) було помічено рекордні 10 пірокумулюсів. Згідно з даними NASA, це - найбільша кількість пірокумулятивних хмар, яку коли-небудь спостерігали в Північній Америці.

Крім того, нещодавно чималий пірокумулюс був помічений над водоспадом в американському штаті Орегон (де сталась масштабна пожежа). У мережі показали також, як ці хмари виглядали з супутника.