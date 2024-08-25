Поднимаются в атмосферу и бросаются молниями: как выглядят "огнедышащие" облака

Что следует знать о пирокумулятивных облаках

Пирокумулятивные облака (на английском - рyrocumulus) - плотные кучевые или кучево-дождевые облака, которые похожи по своей форме на гриб и могут иметь окрас от светлого до серовато-коричневого (если в них попадают пепел и дым).

Они образуются при пожаре, извержении вулкана (во время интенсивного нагрева приповерхностного воздуха) и даже в некоторых случаях - вследствие промышленной деятельности.

Кроме того, пирокумулюсы формируются при взрыве ядерной бомбы в атмосфере.

Пирокумулятивные облака в штате Аризона, США (фото: commons.wikimedia.org)

Они интересны еще и тем, что могут производить так называемую "сухую" молнию (тогда их называют уже pyrocumulonimbus) и сосуществовать с огненными бурями.

В пирокумулятивных облаках наблюдается сильная турбулентность, которая на поверхности проявляется как сильные порывы ветра (которые могут значительно усилить пожар, если таковой имеет место).

Интересно, что Всемирная метеорологическая организация не признает pyrocumulus или pyrocumulonimbus как облака отдельных типов. Их классифицируют "традиционно" - как кучевые или кучево-дождевые.

Пирокумулюсы над лесным пожаром в национальном парке Йеллоустоун в США (фото: commons.wikimedia.org)

Чем могут быть опасны такие облака

Ученые объясняют: пирокумулятивные облака могут образовываться, когда лесной пожар порождает мощные восходящие потоки горячего воздуха, поднимающие частицы пепла в атмосферу. Когда воздух начинает охлаждаться, водяной пар конденсируется на этих частицах и формирует серое или коричневое облако.

"Нужен очень большой лесной пожар, чтобы создать достаточно сильный восходящий поток, который приведет к развитию пирокумулюса", - отметил сотрудник Кооперативного института метеорологических спутниковых исследований Университета Висконсина Скотт Бахмайер.

Если восходящие потоки воздуха достаточно сильны, а водяного пара - достаточно, в облаке начинает образовываться большой объем частиц льда, которые помогают создавать молнии.

По словам ученых, пирокумулятивные облака могут "бить по земле шквалом молний", которые при благоприятных условиях создают еще больше лесных пожаров.

Согласно некоторым подсчетам, эти необычные грозовые облака могут производить до 5% годового количества молний.

Кроме того, они способны распространять вредные загрязнения жесткими частицами - на большие расстояния и даже в стратосферу.

Следовательно, сформированные на фоне пожаров или других факторов пирокумулюсы могут иметь значительное влияние на глобальный климат нашей планеты.

Как выглядит пирокумулюс со спутника

Климат нашей планеты становится все горячее, поэтому существенно увеличивается количество лесных пожаров и, как следствие, количество пирокумулятивных облаков. Самые большие из них наблюдались в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах.

Между тем, в этом году в Канаде (на границе провинций Саскачеван и Манитоба) было замечено рекордные 10 пирокумулюсов. Согласно данным NASA, это - самое большое количество пирокумулятивных облаков, которое когда-либо наблюдали в Северной Америке.

Кроме того, недавно немалый пирокумулюс был замечен над водопадом в американском штате Орегон (где произошел масштабный пожар). В сети показали также, как эти облака выглядели со спутника.