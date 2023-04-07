Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти

Маніпуляція втратами

Військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі виданню сказав, якщо російська розвідка отримала такі документи, то вона безумовно "використала б їх на повну".

При цьому, якщо Пентагон дійсно повідомив про те, що відбувається службова перевірка щодо витоку документів, що мають гриф "таємно", то варто дочекатися результатів цієї перевірки.

"Щодо внесення правок у втрати - це питання можна використати для маніпуляцій. Ми знаємо наскільки є чутливою інформація щодо втрат для українського суспільства. Тому це необхідно ворогу для того, щоб створити зневірений, панічний настрій в українського суспільства. Інших причин тут не бачу", - сказав Селезньов.

Своєю чергою експерт наголосив, що в будь-якому разі процес підготовки українських сил оборони триває і треба орієнтуватися на заяви нашого командування.

Підмітний лист, або як росіяни намагаються завадити планам ЗСУ

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює, що ворожа розвідка зараз намагається дістати якомога більше інформації щодо контрнаступу ЗСУ. Тож якби у руках росіян дійсно були б розвіддані, то вони не стали б їх публікувати.

"Тому що їх командування могло б використати такі дані, щоб створити умови для максимального блокування контрнаступу ЗСУ і створення умов для оборони", - каже Коваленко.

Тобто, за його словами, для РФ було б більш вигідним не публікувати це, а навпаки влаштувати українським військовим "пастку".

"А саме: не тільки завдати значних втрат, але й отримати велику кількість техніки. І це все виглядало б масштабнішою і репутаційною втратою наших Збройних сил на фоні постійних провалів російських наступальних дій", - сказав Коваленко.

Як зазначив експерт, опублікована ж інформація насправді не відповідає дійсності, тому вона й була "злита".

"Ця інформація використовує такий елемент, як "підмітний лист". Це коли в пакет якоїсь інформації чи документів, яка виглядає достовірною, замішують якусь частину фейку та маніпуляції. Після чого створюється враження, що ця інформація достовірна, але з іншого боку це не викликає довіри", - пояснив співрозмовник.

Для чого це Росії?

На думку Коваленка, зараз агресор зараз намагається цим вкидом маніпулювати з декількох причин:

1. Відпрацьовують наратив, що "Росія воює з НАТО". Ворог намагається продемонструвати, що всі операції в Україні нібито "контролюються Пентагоном".

2. Просувають фейки про нібито "великі" втрати Збройних сил України.

3. Намагаються зірвати реальний контрнаступ ЗСУ. Ворог хоче запустити таку хвилю, аби дискредитувати Пентагон, Генштаб ЗСУ, Міноборони тощо. І цим вкидом, як не зірвати, то хоча б загальмувати наступальні дії.

ГУР просить дочекатися офіційних коментарів

Так званий "витік" вже прокоментували в українській розвідці. Представник ГУР Андрій Юсов закликав дочекатися від Пентагону результати розслідування.

Своєю чергою він наголосив, Росія може поширювати фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Та вказав на сфабрикованість цифр про втрати української і роської армії, які були вказані у зливі.

"Ми очікуватимемо, звісно, офіційних коментарів, але думаю, що українському суспільству переживати про це точно підстав немає. Контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на собі - на полі бою", - заявив Юсов.

Російський блеф

Також появу так званих "ексклюзивів" прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він назвав це намаганням ворога зіграти в дестабілізацію.

"Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону - ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. Якщо ви володієте інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника - ви удасте, що нею не володієте. Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, - отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі", - написав Подоляк.

Також радник голови ОП натякнув, що справжні плани ЗСУ щодо контрнаступу росіяни згодом побачать на полі бою.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні The New York Times повідомило, що в соцмережах нібито з'явилися секретні дані, які деталізують плани США і НАТО щодо нарощування українського потенціалу для майбутнього контрнаступу. І нібито Пентагон вже почав розслідувати, хто за цим міг стояти.

Примітно, що конкретних планів щодо контрнаступу ЗСУ у злитій інформації не було.

Але цікавим стало те, що частина даних могла явно бути підробленою. Оскільки у документах кількість втрат української сторони значно завищена за російські. Що є цілковитою неправдою і просуваються такі наративи лише Кремлем.

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